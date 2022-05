Istat: fatturato imprese servizi in crescita da 5 trimestri

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "Nel primo trimestre 2022 si registra, per il quinto trimestre consecutivo, un incremento del fatturato delle imprese dei servizi, sia in termini congiunturali che in termini tendenziali". Lo comunica l'Istat evidenziando che l'indice destagionalizzato del fatturato dei servizi cresce del 2,8% rispetto al trimestre precedente; l'indice generale grezzo registra un aumento, in termini tendenziali, del 17,0%.

"In termini tendenziali - osserva l'Istat - la crescita maggiore si registra nei settori legati alla filiera del turismo, in ragione dei bassi livelli di attività registrati nel primo trimestre 2021 per la crisi sanitaria. Rilevanti, anche, gli aumenti per le attività di trasporto e magazzinaggio e per il commercio all'ingrosso (esclusi gli autoveicoli)" commenta l'Istituto di Statistica.

Sempre in termini tendenziali, per il terzo trimestre consecutivo si evidenzia una diminuzione del fatturato nel settore del commercio di autoveicoli. (ANSA).