Istat: Confimprese, inflazione mette il freno ai consumi

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - "L'inflazione accelera e mette un ulteriore freno ai consumi. I dati Istat su base mensile confermano ciò che ci aspettavamo da tempo". Così Mario Resca, presidente Confimprese.

"L'impennata - aggiunge - dell'inflazione, spinta dal rincaro dei beni energetici, ricade anche su tutte le altre categorie e sul commercio, già fortemente compromesso dalla pandemia. Siamo di fronte a un panorama a tinte fosche, influenzato da speculazione, incertezza dei rapporti Cina-Russia, instabilità dello scenario internazionale. È necessario aumentare i salari per dare più potere d'acquisto alle famiglie, ma ciò si ripercuote sui prezzi al consumo in una spirale da cui è difficile uscire. Non possiamo fare previsioni, ma solo sperare che l'inflazione non cresca a doppia cifra". (ANSA).