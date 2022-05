Innovazione: prima business school Poliba-Confindustria

(ANSA) - BARI, 31 MAG - Nasce a Bari la prima business school per la formazione post lauream e manageriale fondata da Politecnico di Bari, Confindustria Puglia, Exprivia, Ance Bari-Bat, Banca Popolare di Bari e Spegea. Si chiama 'Mete' e aspira a "divenire - si legge nella nota di presentazione dell'iniziativa - la più importante del Mezzogiorno, grazie anche all'unicum che la connota: è la sola business school italiana che presenta, tra i propri fondatori, un politecnico e un'organizzazione confindustriale". 'Mete' gode anche della partnership con il Politecnico di Milano e la sua School of Management. I primi 12 master che partiranno (della durata di un anno tra aula e stage) riguardano sviluppo d'impresa, business administration, gestione delle risorse umane, trasformazione digitale, architettura sostenibile e ingegneria edile, transizione ecologica ed energetica, marketing e vendite, e-commerce, export. Saranno sviluppati anche percorsi formativi per le aziende socie.

"La Business school - spiega il rettore del Politecnico di Bari, Francesco Cupertino - rappresenta una nuova e importante opportunità di formazione post lauream per gli studenti, che darà loro ulteriori possibilità di collocarsi in un mercato del lavoro qualificato". "Il futuro della formazione si lega a doppio filo al futuro del lavoro. Il sistema dell'education - ha detto il presidente di Confindustria Puglia Sergio Fontana - è chiamato a formare nuove professionalità e nello stesso tempo a preparare i lavoratori all'aggiornamento continuo delle proprie competenze". Secondo il presidente e ad di Exprivia Domenico Favuzzi "per vincere la sfida della rivoluzione digitale in atto, mai come oggi è necessario investire sul capitale intellettuale, sulle risorse, mettendo a sistema le conoscenze".

