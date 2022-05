Fisco: Calandrini (FdI), stop a "persecuzione" cartelle

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "In questi giorni l'Agenzia delle Entrate sta facendo partire atti di intimazione destinati a 16 milioni di contribuenti. Una pioggia di avvisi a cui coloro che sono chiamati a pagare dovranno rispondere in 5 giorni, altrimenti scatteranno pignoramenti e fermi amministrativi.

Questa persecuzione ai danni di famiglie ed imprese non è comprensibile in questo momento storico ed è un controsenso rispetto alle politiche del governo che da una parte eroga bonus a pioggia, dall'altra si riprende i suoi stessi contributi tramite le cartelle". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Nicola Calandrini.

"Fratelli d'Italia da tempo chiede al governo di rivedere l'intero sistema di riscossione. Bisogna prendere atto che i magazzini stanno scoppiando, ma anche del fatto che tanti contribuenti non sono nelle condizioni di poter pagare. Per questo - aggiunge - come Fratelli d'Italia chiediamo che i contribuenti siano messi nelle condizioni di pagare, ripensando l'intero sistema di riscossione. Continueremo a proporre che sia fatto un inventario del debito fiscale per ciascun contribuente e che sia data la possibilità di rateizzarlo privandolo di oneri e sanzioni. Così come chiediamo una rottamazione quater, con la riapertura dei termini fino all'anno 2017 e l'aggiunta degli anni 2018, 2019 e 2020, privati di sanzioni e interessi. Su quest'ultimo tema ho recentemente presentato un'interrogazione al ministro Franco. Mi aspetto una risposta in tempi rapidi".

