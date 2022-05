Fallito assalto a portavalori:trasportava 1,5mln di pensioni

(ANSA) - CAGLIARI, 31 MAG - Trasportava 1,5 milioni di euro il portavalori assaltato questa mattina lungo la statale 130 tra Siliqua e Domusnovas, nel sud Sardegna. Il blindato, da quanto si apprende, aveva prelevato il denaro dal caveau della Mondialpol a Elmas (Cagliari) e si apprestava a fare il giro di nove uffici postali dell'Iglesiente e del Sulcis per consegnare il denaro destinato alle pensioni. Non si può escludere che i banditi abbiano iniziato a seguire il portavalori già dal caveau, aspettando poi che arrivasse nell'area scelta per mettere a segno il colpo. Una rapina fallita grazie alla reazione del conducente del blindato. (ANSA).