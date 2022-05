Covid: Istat, boom fatturato ristorazione e alloggi (+109%)

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Il settore del turismo sta vivendo un vero boom dopo la crisi Covid. Nel primo trimestre del 2022 i fatturati delle imprese attive nelle attività dei servizi di alloggio e ristorazione, hanno registrato una crescita tendenziale del 109,2% a fronte di un lieve calo (-1,3%) congiunturale. E' quanto emerge dai dati diffusi oggi dall'Istat sui fatturati delle imprese dei servii.

Nel primo trimestre 2022 si evidenzia una crescita congiunturale in quasi tutti i settori. Incrementi si registrano per il Commercio all'ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (+4,1%), per le Agenzie di viaggio e i servizi di supporto alle imprese (+2,3%), per il Trasporto e magazzinaggio (+1,9%) e per le Attività professionali, scientifiche e tecniche (+1,0%). Si registrano diminuzioni per le Attività dei servizi di alloggio e ristorazione (-1,3%) e i Servizi di informazione e comunicazione (-0,7%).

L'indice del fatturato dei servizi nel primo trimestre 2022 registra variazioni tendenziali positive in tutti i settori.

L'aumento più consistente riguarda le Attività dei servizi di alloggio e ristorazione, con una crescita del 109,2%. Aumenti notevoli si registrano per i settori del Trasporto e magazzinaggio (+29,0%), del Commercio all'ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (+15,0%) e delle Agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese (+12,0%). Gli incrementi più contenuti interessano le Attività professionali, scientifiche e tecniche (+5,2%) e i Servizi di informazione e comunicazione (+4,2%). (ANSA).