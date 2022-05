Confindustria Nautica, da domani nuovi quiz per la patente

(ANSA) - GENOVA, 31 MAG - Scattano domani, primo giugno, i primi esami dopo la riforma della patente nautica, con i nuovi quiz di teoria e gli esercizi di carteggio. "Il nuovo esame della patente nautica - commenta il presidente di Confindustria nautica Saverio Cecchi - è un'occasione di maggior avvicinamento alla nautica da parte di nuovi diportisti che saranno d'ora in poi esaminati con un approccio più vicino alle reali necessità di conoscenza della navigazione da diporto".

Secondo Cecchi i nuovi quiz "consentiranno una preparazione meno nozionistica, ma più incentrata sulla consapevolezza e sull'attenzione alla sicurezza in mare". L'esame per la patente nautica finora in uso, sottolinea con una nota Confindustria Nautica, aveva prodotto la costante decrescita del rilascio di nuove patenti nautiche, letteralmente dimezzate dal 1998 al 2019 "a conferma della necessità di una riforma" sollecitata dalla stessa confederazione insieme con l'associazione delle scuole nautiche. I nuovi quiz sono incentrati più sulla navigazione pratica, effettuata su scafi con motorizzazioni e attrezzature veliche attuali, che sulle nozioni teoriche. (ANSA).