Assegno unico: Inps, più di 20 milioni pagati in primi 3 mesi

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Sono 8.091.275 i figli per i quali è stato richiesto all'Inps l'assegno unico e universale, corrispondenti a 5.049.157 domande inoltrate al 30 maggio.

Ulteriori 322.414 assegni sono già stati pagati a soggetti percettori di Reddito di cittadinanza, per il mese di marzo. In totale, a marzo ad oggi gli assegni pagati dall'Istituto sono stati 21.181.727. Lo fa sapere l'Istituto di previdenza, aggiungendo che l'istruttoria è stata completamente automatizzata e ha permesso di erogare in tre mesi assegni per un importo complessivo di 3.063.610.071 di euro.

Il 49,5% delle domande è stato presentato da nuclei familiari in cui è presente un unico figlio; il 41% da nuclei con 2 figli; l'8% con 3 figli. Circa 13mila e 500 domande sono pervenute da nuclei familiari con 5 o più figli. Il 6% delle domande, prosegue l'Inps, proviene da nuclei familiari che hanno almeno un disabile tra i figli beneficiari. (ANSA).