Assegno unico: Inps, più di 20 milioni pagati in primi 3 mesi(2)

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Quanto alla distribuzione per fascia Isee, indica ancora l'Inps, il 29% delle domande è stato inoltrato da nuclei con Isee entro 10mila euro, il 26% tra 10 e 20mila, il 13% tra 20 e 30mila. Il 23% delle domande è stato inoltrato da soggetti che non hanno presentato l'Isee e che quindi hanno ricevuto l'importo minimo previsto dalla normativa.

"Anche per buona parte delle domande pervenute a maggio, Inps - prosegue l'Istituto - ha già provveduto al pagamento dell'assegno, comprensivo dei ratei di marzo e aprile, in anticipo rispetto alle scadenze previste". Circa lo 0,8% delle domande è ancora in lavorazione per ulteriori adempimenti istruttori sulla titolarità dei conti correnti dichiarati in domanda. Mentre un ulteriore 3% rimane in evidenza ai richiedenti o alle sedi territoriali Inps per la documentazione che non è già in possesso dell'Istituto o degli enti collegati.

