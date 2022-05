Assalto Confindustria: mamme indagati, misure sono incongrue

(ANSA) - TORINO, 31 MAG - "Le misure applicate ci sembrano profondamente incongrue e sovradimensionate, soprattutto in contrasto con una serie di principi dettagliatamente indicati dal nostro codice di rito che prevede attualmente l'uso delle misure custiodiali come estrema risorsa cautelare purché adeguata alle esigenze del caso concreto". Lo sostengono gli avvocati Valentina Colletta e Claudio Novaro, che difendono gli studenti indagati per l'assalto all'Unione Industriali avvenuto 18 febbraio scorso a Torino durante una manifestazione studentesca contro l'alternanza scuola-lavoro.

I legali, insieme alle ' Mamme in Piazza per la Libertà di Dissenso' e ad una delegazione di studenti che nei mesi passati avevano partecipato alle mobilitazioni contro l'Alternanza Scuola Lavoro, hanno organizzato un incontro con la stampa al Centro Studi Sereno Regis. "Nella nostra vicenda sembra evidente che ci si trovi di fronte a studenti di giovanissima età, tutti incensurati, gravati di misure per un fatto che se correttamente contestualizzato appare non particolarmente grave o sintomatico di pericolosità sociale", aggiungono i legali.

Sulla vicenda hanno spiegato le mamme degli indagati "continueremo a diffondere a gran voce e in tutti i luoghi possibili, quello che succede ai nostri figli perché è evidente che le loro lotte creano uno scompiglio tale da generare paura nei palazzi istituzionali". (ANSA).