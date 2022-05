++ Pil: Istat, crescita acquisita per il 2022 al +2,6% ++

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - La crescita acquisita per il 2022, ovvero quella che si otterrebbe in presenza di una variazione congiunturale nulla nei restanti trimestri dell'anno, è pari al 2,6%. Lo rileva l'Istat nella rilevazione sui Conti economici trimestrali relativa al primo trimestre dell'anno. L'ultimo dato diffuso dall'Istat il 29 aprile, sulla base della stima preliminare del Pil, fissava la crescita acquisita per l'anno al +2,2%. (ANSA).