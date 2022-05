++ Fisco: Precompilata, da oggi possibili modifiche e invio ++

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Da oggi è possibile modificare e inviare on line al dichiarazione precompilata dei redditi. I contribuenti, cha hanno avuto in visione il modello dal 23 maggio, possono convalidarlo così come è confermando i dati già inseriti, oppure apportare integrazioni o modifiche prima di cliccare sul tasto "invia". Numerosi cittadini hanno già visualizzato i dati della propria precompilata: sono infatti 2,6 milioni gli accessi effettuati nei primi 8 giorni. In testa la Lombardia, con oltre 611mila login, a seguire il Lazio (341mila accessi), il Piemonte (230mila) e il Veneto (228mila). (ANSA).