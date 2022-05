Sos Confcommercio, in centro storico Roma emorragia chiusure

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - "La chiusura di Feltrinelli è solo l'ultimo tassello di una emorragia di chiusure di esercizi in centro, ma non solo, che noi avevamo denunciato da tempo". É quanto dichiara il Direttore di Confcommercio Roma, Romolo Guasco. "Per cercare di porre rimedio e questa desertificazione commerciale iniziata sotto Covid e proseguita a causa della crisi dovuta alla guerra - aggiunge Guasco -, abbiamo aperto diversi tavoli di lavoro con la Giunta comunale per trovare le modalità giuste che consentano di riattivare gli investimenti nelle grandi strade commerciali, a partire da via Nazionale, dove oltre la crisi economica ha sicuramente contribuito alla chiusura di molti esercizi anche un non corretto piano di lavori pubblici non concordati - sottolinea -. La nuova Giunta su questo ci ha garantito che i lavori pubblici previsti per il Giubileo saranno meno impattanti e concordati con la categoria", conclude il direttore di Confcommercio. (ANSA).