Salone Nautico: Confcommercio chiama a confronto blu economy

(ANSA) - VENEZIA, 30 MAG - E' promosso da Confcommercio Metropolitana di Venezia il convegno sul tema "La Blu Economy si tinge di Green - Proposte e visione per l'Alto Adriatico, per coniugare ambiente, economia ed ospitalità" in programma dopodomani, 1 giugno (ore 10.30 Torre di Porta Nuova) ) al Salone Nautico di Venezia. Confcommercio sottolinea come la densità, e la diversità, delle attività presenti dal litorale al delta del Po (realtà sociali ed economiche, culturali, ambientali, turistico ricettive, ma anche industriali, commerciali, portuali, ittiche.) debbano trovare sempre più un "equilibrio strategico". Questo per rendere il litorale non la frontiera tra mare e terra,, ma la sintesi vincente tra l'Adriatico e il Nordest, fusi in una realtà di acqua e di terra,. Un contributo alla riflessione vuole essere il focus dedicato da Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia Rovigo, in occasione del Salone Nautico di Venezia, al tema della Blu Economy che si tinge di green. Un'agenda, quella della costa dell'alto Adriatico, alla quale si aggiungono le aspettative per le potenzialità che anche su quest'area potrà esprimere il Piano nazionale di ripresa e resilienza. (ANSA).