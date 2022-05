Pnrr: Tridico, per Inps 180 mln per digitalizzazione

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - L'Inps avrà nei prossimi anni 180 milioni di fondi all'interno del Pnrr da investire nella digitalizzazione ; lo ha detto il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico nel corso del convegno "P.A digitale Pnrr: sviluppi e opportunità" sottolineando che si lavora a prestazioni costruite su piattaforme nuove e a servizi completamente digitali. Tridico ha ricordato come l'Istituto ha contribuito a pezzi importanti della storia della digitalizzazione dell'Italia. "Abbiamo ceduto - ha detto i nostri 22 milioni di Pin a Spid, questo ha fatto balzare il numero di Spid oggi esistenti nel Paese". A questo ha contribuito anche l'importanza dell'identità digitale nel chiedere le prestazioni e i bonus Covid varati dal Governo all'inizio della pandemia.

Tridico ha poi citato l'operazione "3I" , ovvero la società che nasce insieme a Istat e Inail come" la softer house di servizi informatici e digitali per i tre enti. Sarà la centrale informatica dei tre istituti. Si avranno economie di scala, risparmi di costo ma soprattutto una potenza innovativa con capacità di investimenti straordinaria". (ANSA).