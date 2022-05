P.A: Istat, per utenti smart working ok ma 20% non contento (2)

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Il 37,7% dei cittadini - sottolinea l'Istat - si è rivolto alla Pubblica Amministrazione esclusivamente attraverso uno sportello fisico, il 30,8% solo attraverso lo sportello on line.

Complessivamente ha espresso insoddisfazione o ha constatato un peggioramento della qualità dei servizi offerti il 31,6% dei cittadini che si sono rivolti a un ufficio pubblico (pari a oltre 6 milioni di persone). Tra questi il 31,4% ha sottolineato che i problemi c'erano anche prima dell'adozione del lavoro a distanza, per il 31,2% il lavoro a distanza è una concausa, per il 28,6% invece il disservizio è causato esclusivamente dal lavoro da remoto . L'8,8% non è stato in grado di esprimere un'opinione. In pratica quindi il 59,8% del 31,6% degli insoddisfatti ritiene che il lavoro da remoto sia stata o la ragione o una delle ragioni del peggioramento del servizio Allargando l'indagine sull'insieme dei cittadini e non solo a quelli che hanno avuto in questo periodo rapporti con la pubblica amministrazione tre cittadini su quattro hanno sottolineato come positivo l'impatto che la diffusione del lavoro a distanza negli uffici pubblici ha avuto sull'ambiente e sulla vivibilità delle città mentre i due terzi (64,1%) ha risposto che l'introduzione di questa flessibilità organizzativa ha determinato ritardi e difficoltà nel rapporto con i cittadini .

Il 62,7% di coloro che ha chiesto servizi della pubblica amministrazione si è rivolto solo a un ufficio, il 24,3% a due e il restante 13% a tre o più uffici. I cittadini si sono rivolti soprattutto agli uffici comunali (23,9%). Il 12,5% si è rivolto all'Inps, una quota di poco minore alle segreterie degli uffici scolastici (10,9%), il 6,5% alle Agenzie delle entrate. Ad usare lo sportello on line è stata la maggioranza delle persone che hanno usufruito degli uffici dell'Inps (72,5%), dell'Agenzia delle Entrate (56%) e delle segreterie scolastiche (56%).

Lo sportello fisico invece è stata la modalità più utilizzata per rivolgersi agli uffici del Comune (57,6%): in tutte le classi di età è stata la maggioranza a preferire questo tipo di canale, ma tra le persone di 65 anni e più si raggiunge la quota più elevata (71,2%). L'analisi della condizione occupazionale fa emergere un maggiore utilizzo da parte degli occupati dello sportello online ed una preferenza invece dei non occupati per l'accesso ai servizi tramite lo sportello fisico.

"Per tutti gli uffici pubblici considerati, sottolinea l'Istat, la quota di quanti non rilevano cambiamenti nella qualità del servizio erogato rispetto a prima dell'emergenza sanitaria è più ampia di quanti al contrario evidenziano un miglioramento o un peggioramento. Per quasi tutti gli uffici è la maggioranza assoluta a definire invariato il servizio ricevuto". (ANSA).