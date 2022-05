P.A: Brunetta, dati Istat confermano bontà scelte Governo

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - I dati diffusi dall'Istat sulla soddisfazione degli utenti della pubblica amministrazione da maggio 2022 a gennaio 2022 quindi nel pieno dell'ondata pandemica sono "confortanti" per il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta secondo il quale si conferma la bontà delle scelte del Governo.

I lavoratori pubblici - sottolinea - " con la loro dedizione, hanno garantito la tenuta dei servizi e della comunità. Diciannove milioni di persone, pari al 40% degli italiani over 18, si sono rivolte ad almeno un ufficio pubblico e l'86,9% ha espresso almeno una volta molta o abbastanza soddisfazione. Significa che la Pa, per i cittadini, è sempre rimasta un punto di riferimento sicuro".

Dall'altro lato, prosegue, "la rilevazione testimonia la bontà delle scelte effettuate dall'Esecutivo per accompagnare l'uscita dall'emergenza, perché l'Istat mette a nudo anche le criticità che i cittadini hanno incontrato in questi due anni: l'allungamento dei tempi di erogazione dei servizi, la difficoltà di parlare con un operatore e di accedere agli sportelli fisici, i problemi nel prenotare i servizi online".

Guardando all'insieme dei cittadini (non solo quindi quelli che hanno avuto in questo periodo rapporti con la pubblica amministrazione) i due terzi (il 64,1% ) ritengono che il lavoro a distanza abbia comportato ritardi e disservizi e più di uno su due (56,1%) pensa che lo smart working non abbia migliorato la qualità dei servizi, pur riconoscendone l'impatto positivo sull'ambiente e sulla vivibilità delle città. "Tutte criticità - afferma Brunetta - "a cui abbiamo prontamente risposto, parallelamente alla messa in sicurezza sanitaria del Paese attraverso la campagna vaccinale. Sono state due le svolte che ho voluto imprimere: per rafforzare la capacità amministrativa, abbiamo ripristinato il turnover al 100% e sbloccato concorsi e assunzioni; per superare la sperimentazione del lavoro a distanza 'emergenziale', abbiamo regolato lo smart working nei contratti, trasformandolo in uno strumento di organizzazione del lavoro flessibile, intelligente, attento alla doppia posta in gioco del benessere dei lavoratori e della soddisfazione di cittadini e imprese per la quantità e la qualità dei servizi offerti". (ANSA).