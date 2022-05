L'Abi a Gentiloni, banche pronte alla svolta del Pnrr

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Il programma europeo Next Generation Eu "rappresenta una fondamentale svolta nelle politiche europee: per la prima volta ad una politica monetaria comune si affianca anche una politica di bilanci comune, con risorse europee - raccolte anche sul mercato - destinate a sostenere investimenti e riforme per i paesi più colpiti dagli effetti della pandemia".

Lo hanno dichiarato il Presidente dell'Abi Antonio Patuelli e il Direttore Generale Giovanni Sabatini Intervenendo in occasione della partecipazione del Commissario Ue agli Affari economici, Paolo Gentiloni, al Consiglio dell'Associazione Bancaria Italiana.

Per l'Italia, principale destinataria di tali risorse, "è indispensabile dare attuazione al Pnrr realizzando - nei tempi e con le scadenze concordate - gli investimenti e le riforme programmate, soprattutto ora che le conseguenze della guerra russo ucraina hanno fortemente ridimensionato le aspettative di crescita", si legge in una nota dell'Abi.

"L'attuazione del Pnrr, sostenendo la crescita, contribuirà anche all'irrinunciabile obiettivo della riduzione del debito, da perseguire - come ha correttamente indicato il Commissario Gentiloni - con gradualità e realismo".

Patuelli e Sabatini hanno rappresentato a Gentiloni che le banche operano a supporto della realizzazione del Pnrr per favorire l'apporto di risorse private (in forma di credito o capitale) al fianco di quelle pubbliche per attivare nuovi investimenti. Patuelli e Sabatini hanno concluso affermando che "affinché l'azione delle banche possa dispiegare appieno gli effetti positivi occorre che la regolamentazione sulle banche, nel perseguire l'obiettivo della stabilità, tenga in conto costantemente l'obiettivo della crescita economica e non crei ostacoli al ruolo essenziale svolto dal mondo bancario, cioè di sostegno a famiglie e imprese". (ANSA).