Innovazione Pmi in Trentino, aperti termini per contributi

(ANSA) - TRENTO, 30 MAG - Le piccole e medie imprese possono presentare domanda di contributo per l'innovazione dei propri processi produttivi. I contributi - informa la Provincia di Trento - sono previsti dall'avviso Fesr 1/2022 è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale per sostenere il rilancio della propensione agli investimenti di imprese già strutturate ed operanti sul mercato. L'obiettivo è finanziare gli investimenti produttivi materiali e immateriali e le spese di consulenza, migliorando i processi aziendali delle imprese, rafforzandone la competitività. Lo stanziamento iniziale previsto è stato valutato in 2.500.000 di euro.

Le imprese devono presentare un progetto con il miglioramento dei propri processi produttivi, che potrà comprendere sia l'introduzione di nuovi processi ulteriori rispetto a quelli già esistenti, sia il perfezionamento o la ricombinazione della conoscenza già esistente nell'impresa. Non saranno ammesse spese relative a forniture o prestazioni di servizi da parte dell'assessor che ha effettuato l'assessment allegato alla medesima domanda di contributo. Il soggetto istruttore dell'iniziativa è Trentino Sviluppo Spa. (ANSA).