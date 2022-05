Fisco: Sala,urgente intervenire più tutele a giovani e donne

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Sul fisco "la necessità di intervenire è urgentissima, è chiaro che ci sono alcune questioni fondamentali, come il cuneo fiscale ma anche la tutela a la promozione del lavoro femminile e dei giovani". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo all'evento promosso da Italia Viva per presentare le proposte sul fisco, a cui ha partecipato anche Matteo Renzi.

"Penso che non ci si debba dividere su una questione fondamentale come questa - ha aggiunto -. Il fisco sembra materia elettorale se ne parla ma poi non succede nulla, però adesso qualcosa bisogna fare. Io sono qui per capire quale battaglia vuole portare avanti Italia Viva ma credo sia veramente il momento di parlarne". (ANSA).