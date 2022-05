Fisco: Renzi, questo governo faccia riforma e decreti

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - "Si faccia la riforma, i decreti li faccia questo Governo, tutti i denari che derivano dalla lotta all'evasione o dal recupero di voci di bilancio vadano alla riduzione fiscale. Come Marattin disse a Conte". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, parlando della riforma fiscale nel corso di un incontro a Milano.

Per quanto riguarda la delega fiscale, "ci sarà il desiderio politico, una volta portato a termine il lavoro di Marattin e dei suoi colleghi, per fare i decreti attuativi? La domanda dobbiamo farla al presidente del Consiglio: vorrà il presidente del Consiglio provare ad attuare i decreti? Io immagino di sì - ha aggiunto -. Lo fa però con una maggioranza che nel frattempo è già in scampagnata elettorale e lo sarà a maggior ragione dal 17 settembre che è quella che segna la certezza per il vitalizio per i parlamentari. Sto dicendo la verità". (ANSA).