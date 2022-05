Fisco: Renzi, al governo abbiamo ridotto le tasse

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - "Noi siamo gli unici che possiamo fare proposte sul fisco perché quando abbiamo governato non abbiamo chiacchierato ma abbiamo ridotto la pressione fiscale".

Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine di un evento promosso dal suo partito a Milano per presentare le proposte sul fisco. "Cosa abbiamo fatto. Irap e costo del lavoro, tutta l'operazione sull'industria 4.0, il Jobs act con la decontribuzione, tolto l'Imu sulla prima casa - ha aggiunto -.

Tutte questioni su cui noi abbiamo portato a casa dei risultati e oggi l'obiettivo è di presentare il piano strategico per i prossimi mesi di fine legislatura e anche per la prossima".

(ANSA).