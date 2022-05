Fisco: Italia Viva presenta a Milano le sue sei proposte

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Una "massiccia" digitalizzazione del fisco che consenta di arrivare a pagare l'Irpef con il telefonino, l'alleviamento del peso fiscale sulle buste paga più basse, sostituendo il Reddito di Cittadinanza con la decontribuzione e introdurre l'imposta negativa sul reddito, mandare per sempre in soffitta l'Irap. Sono alcune delle sei proposte che Luigi Marattin, presidente della Commissione Finanze della Camera e deputato di Italia Viva, ha presentato a Milano nel corso di un evento con Matteo Renzi e il sindaco della città, Giuseppe Sala.

Tra le proposte c'è poi quella "di una radicale riforma del fisco sulle imprese con l'obiettivo di incentivare la crescita, rendendo strutturali gli incentivi di Transizione 4.0 - ha spiegato Marattin -, abbattendo l'aliquota Ires per i primi 5 anni per le imprese che si fondono e la detassazione per gli utili che rimangono in impresa". Una semplificazione dell'Iva con un sistema a due aliquote più una fascia di esenzione, una lotta all'evasione che passi da una "rivoluzione manageriale" cioè "l'agenzia delle Entrate deve essere dotata di tutti gli strumenti che servono per ottenere il risultato: dai più avanzati metodi di incrocio delle banche dati, all'accesso massivo e aggiornato all'anagrafe dei rapporti finanziari".

"Serve, infine, un nuovo Patto tra Stato e contribuente: il primo deve capire che il contribuente non è un evasore; il secondo che non è conveniente evadere. E sugellare questo patto destinando ogni euro recuperato dal miglioramento strutturale della compliance alla riduzione della pressione fiscale - ha concluso -. Italia Viva ha depositato due settimane fa una proposta di legge a mia prima firma, per rendere cogente il principio 'pagare tutti, pagare meno'", ha concluso. (ANSA).