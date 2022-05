Famiglia: Bonetti, welfare aziendale investimento strategico

(ANSA) - TRIESTE, 30 MAG - "Il welfare aziendale insieme alla riorganizzazione delle forme del lavoro risulta un investimento strategico per il Paese, perché il Paese oggi riparte certamente sugli investimenti del Pnrr, ma lo può fare con il coinvolgimento di tutti e di tutte, a partire in particolare dal lavoro femminile e da quello giovanile". Lo ha affermato la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, oggi a Trieste, a margine di un incontro promosso da Generali sul tema del welfare aziendale e delle misure messe in campo dal governo nazionale e regionale per la natalità e la conciliazione lavoro-famiglia.

"Abbiamo portato avanti scelte e misure concrete - ha aggiunto - la riforma del Family Act promuove le aziende che portano avanti sostegno alla genitorialità, alle scelte di vita delle donne e degli uomini e lo fanno con la capacità di riorganizzare, penso allo smart working, ma anche i servizi, che devono essere sempre più integrati a livello territoriale, al mondo delle imprese e al mondo delle istituzioni e del terzo settore. Su questo il Family Act investe in modo specifico e anche la certificazione per la parità di genere che porterà e promuoverà le aziende che hanno la capacità di mettersi anche in campo per una riforma. Su questo tema - ha concluso - il welfare è fondamentale con vantaggi dal punto di vista fiscali ma anche con vantaggi nell'ambito degli appalti". (ANSA).