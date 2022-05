Ex Ilva: sicurezza lavoro, siglati due accordi con Inail Puglia

(ANSA) - TARANTO, 30 MAG - Acciaierie d'Italia e la direzione regionale di Inail Puglia oggi hanno stipulato due accordi di collaborazione per sviluppare iniziative formative e informative in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il primo accordo prevede, in particolare, la progettazione e l'attivazione di percorsi formativi destinati al personale diretto di Acciaierie d'Italia e delle aziende dell'appalto dello stabilimento di Taranto. L'azienda spiega che l'intero percorso formativo si estenderà su un periodo temporale di dodici mesi e coinvolgerà personale tecnico e preposti aziendali.

Il secondo accordo sottoscritto prevede la realizzazione di una campagna informativa, chiamata "Informo", da realizzare attraverso l'utilizzo di supporti tecnologici interattivi ubicati presso i principali varchi di accesso del sito produttivo di Taranto e destinata a tutti coloro che vi accedono.

"Questo accordo con un partner di assoluta affidabilità e competenza come l'Inail - ha dichiarato il direttore delle Risorse Umane di Acciaierie d'Italia, Arturo Ferrucci - testimonia la nostra costante attenzione sia alla formazione sia agli aspetti che riguardano la salute e sicurezza sul lavoro.

Con la sottoscrizione "dei due accordi - ha invece affermato Giuseppe Gigante, direttore regionale Inail Puglia - avviamo un partenariato importante per il nostro territorio regionale, con l'auspicio di incentivare, attraverso la formazione e l'informazione sui temi della sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, comportamenti sicuri che riducano al minimo, se non azzerino, il rischio degli infortuni, in una realtà complessa come quella della più grande acciaieria d'Europa". (ANSA).