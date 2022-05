Di Maio, Made in Italy garanzia di qualità

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - "Il made in Italy è una garanzia di qualità e la collaborazione con Amazon e con gli altri marketplace resterà un pilastro della strategia di internazionalizzazione della Farnesina. Continueremo a valorizzare l'unicità del 'Made in Italy', la sua capacità di coniugare gusto, eleganza e tradizione a innovazione e creatività, evolvendosi e adeguandosi alle nuove esigenze del mercato e dei consumatori". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio all'evento di presentazione dei 'Made in Italy days'.

"Transizione digitale, rafforzamento del capitale umano e crescita tecnologica sono - ha spiegato Di Maio - le linee direttrici che hanno indirizzato la nostra azione di rilancio del Made in Italy nel quadro della ripresa post-pandemica e che, oggi, mantengono la loro validità a fronte dell'attuale complessa congiuntura internazionale. Per continuare a innovare, le competenze e gli strumenti digitali sono e saranno sempre più strategici".

Con l'obiettivo di colmare il gap digitale, ha detto il ministro, "di cui spesso soffrono le imprese italiane, la Farnesina ha messo in campo una serie di misure per offrire agli operatori italiani nuovi strumenti tecnologici. Tra queste, ricordo: Export.gov.it: il portale interattivo di accesso unitario a strumenti e incentivi per l'export messi a disposizione da MAECI, ICE, SIMEST, SACE, Sistema camerale e Regioni; "Smart Export - L'accademia digitale per l'internazionalizzazione", lanciato in collaborazione con Agenzia ICE e CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane); Il voucher "Digital Temporary Export Manager," che ha consentito a micro, piccole e medie imprese di ricevere un contributo in conto capitale per acquisire consulenze manageriali sui temi dell'export e della digitalizzazione; Il bando da 30 milioni di euro lanciato dalla Farnesina, in collaborazione con Invitalia, per la concessione del "Bonus export digitale": un contributo in conto capitale del valore di 4.000 euro per le micro imprese manifatturiere che investano in tecnologie informatiche per sostenere la loro crescita internazionale. Secondo le stime, saranno circa 7.000 le imprese beneficiarie di tale misura, per la quale è possibile far domanda entro il prossimo 15 luglio".

Di Maio ha inoltre ricordato l'iniziativa "Farnesina per i servizi digitali" che "prevede la fornitura gratuita di servizi a favore delle piccole e medie imprese da parte di provider digitali come eBay, Google e Nexi Payments, per ampliare le informazioni a loro disposizione sui mercati esteri e rafforzare le loro opportunità di accedervi". (ANSA).