Ancos Confartigianato dona ecografo alla Lilt di Vercelli

(ANSA) - VERCELLI, 30 MAG - Ancos, associazione di promozione sociale di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, grazie ai fondi del 5X1000 ha donato un ecografo portatile alla sezione di Vercelli della Lilt. A sua volta la Lilt lo utilizzerà nella diagnosi precoce del tumore alla mammella sulle ragazze a partire dai 25-30 anni, e in difficoltà economiche.

"C'è una fascia d'età che su questo tema è abbandonata dal Servizio Sanitario Nazionale - ha sottolineato il presidente Lilt Vercelli, Domenico Manachino -; parallelamente notiamo un incremento della percentuale di tumori in età più precoci. E' importante quindi iniziare a fare prevenzione e controlli già sotto ai 30 anni, specialmente se c'è familiarità. Avere uno strumento portatile significa poterlo utilizzare nelle varie sedi".

"La donazione dell'ecografo - ha detto il direttore di Confartigianato imprese Piemonte orientale, Amleto Impaloni - segue altre iniziative attuate da Ancos a Vercelli, come il restauro della stele allo stadio Piola, e dalla stessa Confartigianato, come il restauro del cavallo di piazza Martiri a Novara. Metteremo a disposizione di Lilt anche i nostri locali per le visite". (ANSA).