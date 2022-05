Accordo Veneto-Inps: Tridico, grato per collaborazione

(ANSA) - TREVISO, 30 MAG - "Sono grato allo spirito di collaborazione di tutti gli attori istituzionali coinvolti, in particolare la Regione Veneto, che ha permesso la veloce e coerente destinazione di una struttura di proprietà di Inps per attività di assistenza a ragazzi con invalidità e ai loro familiari". Lo ha detto Pasquale Tridico, presidente dell'Inps all'atto della firma dell'accordo per il recupero con la Regione Veneto dell'ex 'casa vacanze' dell'istituto di previdenza a Farra di Soligo (Treviso).

"Il progetto in provincia di Treviso - ha aggiunto Tridico -, che fa parte di una recente strategia Inps per valorizzare progettualità forti per finalità sociali, è un esempio di come un rapporto costruttivo tra amministrazioni genera valore per il territorio, restituisce beni al servizio delle comunità e realizza una concreta solidarietà per i più deboli".

La struttura è stata utilizzata, fino a una decina d'anni fa, come casa vacanze per il personale docente e direttivo della scuola materna e primaria. Tale personale, e le loro famiglie, potranno in prospettiva tornare a fruire del complesso ora ripristinato. L'Inps ha messo a disposizione dell'Ulss 2 gratuitamente la struttura, un edificio di pregio distribuito su quattro livelli per un totale di circa 4.400 mq, circondato da un parco. (ANSA).