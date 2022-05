Presidente Confcommercio Messina aggredito,Sicindustria solidale

(ANSA) - MESSINA, 29 MAG - "Sicindustria Messina , con la delegazione e tutte le sue componenti, scioccati per quanto accaduto nella più importante e centrale piazza cittadina frequentata dagli operatori, lavoratori e dai nostri figli, esprimono massima solidarietà e sconforto per quanto accaduto all'amico e collega imprenditore Presidente di Confcommercio Messina Carmelo Picciotto aggredito nelle immediate vicinanze della sua attività". A scriverlo in una nota il presidente di Sicindustra Messina Pietro Franza.

"Quanto accaduto - aggiunge Franza - deve farci riflettere e lavorare tutti insieme a supporto delle forze dell'ordine che con costante impegno tentano di riportare sotto controllo le zone della "movida messinese" per consentire alla collettività una serena fruizione, eliminando alla radice la frequentazione di queste bande di delinquenti che nulla devono aver a che fare col nostro territorio". (ANSA).