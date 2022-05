Palermo: Miceli, in lista pezzi società civile e professioni

(ANSA) - PALERMO, 29 MAG - "Il nome 'Progetto Palermo' è nato perché pensiamo di ragionare per progetti, mettendo in campo competenze, superando le difficoltà ataviche che su programmazione e capacità di progetto lascino un po' desiderare". Lo dice Franco Miceli, candidato a sindaco di Palermo per il centrosinistra, durante la presentazione di oggi ai Cantieri dei quaranta candidati al consiglio comunale inseriti nella lista.

"Oggi servono competenze - dice Miceli, che accanto a se ha voluto gli assessori designati - E' giunto il momento essere innovati sul modo di governare la città, perché il profondo cambiamento della società ci richiede un cambio al nostro modo dii governare. E deve essere qualcosa di misurabile da parte di chi redige i progetti e da chi riceve".

Gli assessori designati sono: Irene Gionfriddo, Federico Butera, Ornella Leone, Antony Passalacqua, Marco Picone, Evelina Santagelo. (ANSA).