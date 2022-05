Fisco: Speranza, non vogliamo la Flat Tax proposta da destra

(ANSA) - PALERMO, 29 MAG - "C'è differenza fra destra e sinistra, ed è enorme. Pensate al fisco, la destra vuole applicare la Flat Tax, cioé una sola aliquota per tutti, non importa se sei un operaio, un insegnante, un pensionato, un disoccupato o un miliardario. Noi siamo di un'altra opinione, crediamo nella progressività, penso sia giusto che chi ha di più paghi di più e chi di meno paghi di meno, non è giusto che un operaio paghi quanto un milionario". Così il ministro della Salute Roberto Speranza durante l'intervento di oggi a Palermo a Villa Filippina a sostegno della candidatura a sindaco di Palermo di Franco Miceli. (ANSA).