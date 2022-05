Pensioni: Sbarra, Orlando riapra subito il tavolo politico

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - "Il ministro Orlando riapra subito il tavolo politico per cambiare il sistema pensionistico. Dobbiamo riprenderlo, basta con i tavoli tecnici". Lo dice il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, nelle conclusioni del congresso confederale, rimarcando che il governo ha "le nostre proposte da lungo tempo" a partire dalla richiesta di uscire dai 62 anni di età o con 41 anni di contributi e di una pensione di garanzia per giovani e donne. "Cominciamo a stringere per arrivare a soluzioni concertate, condivise - rimarca Sbarra - per spezzare le rigidità della legge Fornero". (ANSA).