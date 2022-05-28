Edizioni
Economia
  1. ANSA.it
  2. Economia
  3. PMI
  4. NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Redazione ANSA
News

AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - - SOCIETA' COOPERATIVA - VIA DELLA DATARIA, 94 - 00187 ROMA REGISTRATA AL N. 212/48 DEL TRIBUNALE DI ROMA ------------------------------------------------------- DIRETTORE RESPONSABILE: LUIGI CONTU ------------------------------------------------------- AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA' COOPERATIVA, AGENZIA.ANSA@PEC.ANSA.IT DESIGNATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: GIANNETTO BALDI RPD-DPO AGENZIA ANSA: DANIELA CAVALLARO, RPD@PEC.ANSA.IT ------------------------------------------------------- NOTIZIARIO QUOTIDIANO PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 78 n. 148 SABATO 28 MAGGIO 2022 ------------------------------------------------------- CODICE ISSN 2499-7927 .
   

        RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
        Condividi
        BANCA IFIS
        Vai alla rubrica: PMI
        Tutte le news

        Ultima ora

        1. 18:30

          Borsa: su Milano (+0,3%) con industria e lusso, giù Generali

        2. 18:26

          Gas:prezzo spot chiude in rialzo in Europa, 86,8 euro al MWh

        3. 18:16

          Borsa: Mosca chiude in calo (-0,2%), il rublo s'indebolisce

        4. 18:09

          Saipem: Paolo Calcagnini nuovo direttore finanziario

        5. 18:02

          Spread Btp-Bund: chiude in aumento a 193,6 punti

        6. 18:01

          Borsa: Europa chiude in rialzo, Londra in coda (+0,2%)

        7. 17:37

          Borsa: Milano chiude positiva (+0,3%)

        8. 17:05

          Borsa: Europa migliora, corrono lusso e semiconduttori

        9. 15:30

          Borsa: Mosca gira in rosso (-0,2%), il rublo resta in calo

        10. 15:19

          Borsa: Milano gira in positivo (+0,2%), in rosso Generali

        Tutte le news

        Modifica consenso Cookie