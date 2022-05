==Fisco: Marattin, Draghi decisivo per sbloccare ddl delega

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - "La determinazione del presidente del Consiglio, Mario Draghi, è stata decisiva per sbloccare il disegno di legge delega sul fisco. Senza, non avremmo raggiunto l'accordo politico che consentirà alla riforma di essere approvata prima della pausa estiva". Lo dice il presidente della commissione Finanze della Camera e relatore del provvedimento, Luigi Marattin (Italia viva), in un'intervista al Corriere della Sera.

A chi sul catasto canta vittoria perché non ci saranno aumenti di tasse sulla casa, replica: "Mi sono tenuto alla larga dal marketing pre elettorale e intendo continuare a farlo. Mi limito a ricordare che il fatto che sulla casa le tasse non sarebbero aumentate di un centesimo era scritto fin dal testo approvato in consiglio dei ministri lo scorso ottobre".

Per la riforma dell'Irpef Marattin stima 6 miliardi: "Per ridurre le aliquote a tre, a vantaggio dei redditi medio-bassi, 4 miliardi, mentre per estendere la cancellazione dell'Irap alle società di persone altri 2. In tutto, 6 miliardi, che possono essere trovati con la prossima manovra. Ma secondo me la priorità è il taglio dei contributi sul lavoro: troppo alti, come confermano i dati dell'Ocse".

Sulla possibilità che sia questo governo ad attuare la delega, Marattin commenta: "La delega prevede 18 mesi per i decreti attuativi e quindi buona parte del periodo riguarderà il prossimo governo. Non sono un ingenuo, ma spero che almeno una parte della riforma venga messa in pratica da questo governo".

(ANSA).