Confesercenti, 200mila imprese ostaggio Bolkestein, -4,5 mld

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - "Non solo stabilimenti balneari. La direttiva europea sui servizi, Bolkestein, tiene in ostaggio ormai da più di dieci anni un pezzo rilevante della nostra economia, che dà lavoro a quasi 200mila imprese e 329mila addetti, tra stabilimenti balneari, commercio su aree pubbliche e rivendita di giornali. Settori che, in questa lunga fase di incertezza, hanno visto precipitare rovinosamente il valore delle attività, con una perdita stimabile in 4,5 miliardi di euro". Lo afferma Confesercenti, facendo il punto sugli effetti della Bolkestein sulle imprese del Paese, dal recepimento ad oggi. In sostanza, ricorda, in base alla direttiva, le concessioni degli attuali titolari devono essere oggetto di bando di gara. Ma dal 2010, "tra intese, ricorsi, pareri, sentenze, proroghe concesse e (spesso) annullate, la situazione è rimasta in stallo" fino ad oggi.

"Applicata alla realtà specifica italiana - afferma ancora Confesercenti - la Bolkestein ha causato oltre un decennio di instabilità e incertezza. In questi settori, otto attività su dieci sono a conduzione familiare: decine di migliaia di famiglie, quindi, che si sono trovate improvvisamente con la prospettiva di perdere il lavoro. Sottoporre queste imprese familiari a procedure concorsuali non aumenterà la competitività del Paese, ma creerà un problema economico e sociale. Più di ogni altra cosa, sulle imprese grava l'incertezza, che in questo decennio della Bolkestein ha frenato investimenti e distrutto il valore delle attività. In questi anni è diventata un mostro: una Burocra-bolkestein, che testimonia il fallimento di una attività legislativa miope che non ha mai saputo affrontare con lungimiranza il problema, e che purtroppo perdura tutt'ora.

Servono provvedimenti equilibrati e chiari, che ripristinino le condizioni di operatività dei comparti". (ANSA).