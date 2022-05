Camere commercio:Catanzaro,sinergia con progetto Gutenberg

(ANSA) - CATANZARO, 28 MAG - "La diciannovesima edizione del Progetto Gutenberg ha visto l'avvio di un percorso di sinergia e collaborazione tra l'associazione promotrice del progetto, guidata da Armando Vitale, e la Camera di Commercio di Catanzaro". A darne notizia è un comunicato dell'ente camerale.

"A suggellare l'inizio di quella che vuole essere un'attività duratura nel tempo - è detto nel comunicato - la presentazione del romanzo scritto dallo storico Piero Bevilacqua 'La città delle ombre perdute', tenutasi proprio nella sede dell'Ente camerale alla presenza, oltre che dell'autore e del già citato Vitale, anche del Commissario straordinario della Camera di commercio di Catanzaro, Daniele Rossi, della dirigente scolastica del liceo classico "Galluppi", Elena De Filippis, e di Elisabetta Stranieri, Circolo Palomar.

"Non so se sia stato il Gutenberg a contaminare noi o viceversa - ha detto Rossi - ma questa è e vuole essere una vera e propria esperienza di contaminazione che spero possa proseguire nel tempo. Sin dal mio insediamento alla guida dell'Ente ho fortemente voluto spingere affinché la Camera di Commercio fosse un sostegno vero per la cultura. In questo senso, infatti, l'impegno a riaprire la biblioteca camerale credo sia un esempio più che tangibile. La Camera di Commercio, infatti, oltre che quella delle imprese, vuole essere anche la casa della cultura, che è economia e sviluppo del territorio".

"La Cciia si sta muovendo - ha detto Vitale -su un terreno interessante come quello della qualificazione culturale. Ci sono tutte le premesse e la volontà reciproca di affrontare assieme un percorso di valorizzazione dei contenuti culturali". Quanto al libro dello storico di origine catanzarese, Vitale ne ha sottolineato gli aspetti legati alle analogie tra i luoghi in cui si svolgono i fatti narrati e Catanzaro: "Chi legge questo romanzo - ha detto - avrà modo di comprendere come si tratti di un testo ambientato in una città di provincia, come quella in ci troviamo. Una città con tutti i con meriti e i demeriti del caso. Piero utilizza il testo per dare frustate ironiche verso città come la nostra, che siano della Calabria o del resto del Mezzogiorno. E nell'analisi il suo è uno sguardo aperto sulla realtà, non appannato dall'amore per la sua città". (ANSA).