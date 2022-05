++ Confindustria, scenario secondo trimestre ancora complicato +

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Tra "segnali discordanti" per l'economia, "rincari e scarsità colpiscono l'industria, i minori contagi aiutano i servizi. Intanto salgono i tassi". Con "più occupati". L'analisi 'congiuntura flash' del centro studi di Confindustria evidenzia che "nel secondo trimestre 2022 lo scenario per l'Italia resta complicato (dopo il -0,2% del Pil nel primo) per il proseguire del conflitto in Ucraina. I dati in aprile e maggio confermano il sommarsi di rincari delle commodity, scarsità di materiali, alta incertezza. Il lento affievolirsi dei contagi potrebbe sostenere i consumi. Nel complesso, però, l'andamento appare ancora negativo". (ANSA).