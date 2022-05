Unicredit-Cna Roma a sostegno imprese colpite da inflazione

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - UniCredit e CNA di Roma rafforzano la loro collaborazione per sostenere le esigenze di nuova liquidità delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche e dall'incremento dei costi delle materie prime.

Come si legge in una nota UniCredit "mette ia disposizione delle aziende associate a Cna Roma, che rappresenta circa 19mila imprese sul territorio provinciale, il plafond di 3 miliardi di euro recentemente stanziato dalla banca a favore delle Pmi italiane e utilizzabile tramite finanziamenti fino a 12 mesi e a tassi agevolati". Le imprese destinatarie dei finanziamenti potranno inoltre beneficiare anche del recente intervento di potenziamento della Garanzia Pubblica previsto dal "Decreto energia 2022". Ai finanziamenti potrà essere collegata anche la garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le PMI (ANSA).