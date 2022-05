Riforme: Carfagna, intesa importante su balneari e Fisco

(ANSA) - TARANTO, 27 MAG - "L'intesa trovata sui balneari e sul Fisco ci consente di superare forse gli ostacoli più grandi sul cammino delle riforme e ci consente di mettere in salvo la terza rata in arrivo dall'Europa del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tecnicamente la seconda perchè la prima era sostanzialmente un anticipo". E' quanto ha dichiarato la ministra per il Sud, Mara Carfagna, a margine del suo intervento al Forum organizzato da Bruno Vespa nella Masseria Li Reni di Manduria (Taranto). "Questa intesa - ha spiegato - è stata un successo del governo, ma anche un successo dei partiti che hanno dimostrato di mantener fede al patto di salvezza nazionale stipulato nel 2021". (ANSA).