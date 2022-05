Rai: Anzaldi, fake di Meloni su fisco senza contraddittorio

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - "È gravissimo che a Giorgia Meloni, in piena Par Condicio elettorale, sia stato consentito di diffondere palesi fake news a Rai1 sulla riforma catastale, senza alcun contraddittorio né politico né semplicemente giornalistico. Di fronte alle menzogne smentite dai documenti ufficiali approvati dal Governo sarebbe stato doveroso che la conduttrice di "Oggi è un altro giorno" intervenisse, invece alla leader di Fdi è stato consentito di tenere un comizio contro il presidente Draghi basato su falsità infondate. Questa è l'informazione del servizio pubblico a due settimane dal voto? A che serve ricondurre in Par Condicio la trasmissione sotto la responsabilità della direttrice del Tg1, Monica Maggioni, se poi nessuno vigila? Il capo redattore politico e il capo redattore economico del Tg1 non hanno nulla da dire? Accettano di prestare il fianco a una simile disinformazione? Intervenga l'Agcom". Lo scrive su Facebook il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, che pubblica un video tratto dalla puntata di ieri di "Oggi è un altro giorno".

"Non è vero - prosegue Anzaldi - che aumenta la tassazione, come ha dichiarato senza contraddittorio Meloni: nella legge delega approvata dal Cdm è espressamente escluso, così come è escluso espressamente che le nuove informazioni catastali siano utilizzate per finalità fiscali. Basta leggere la legge delega uscita dal Consiglio dei ministri. Insomma, nessuna rideterminazione dell'Isee né tanto meno il rischio per le famiglie di restare fuori dalle graduatorie per gli asili nido.

Una sonora falsità smentita nei documenti ufficiali. Perché la giornalista non si è informata, prima di iniziare l'intervista-monologo? Perché non è stato invitato un giornalista esperto di questioni economiche? Libertà di opinione non è libertà di spargere falsità smentite dai documenti ufficiali. Altrimenti il giornalismo che ci sta a fare? È inaccettabile che ciò sia accaduto in Rai, dove peraltro la leader di Fratelli d'Italia, pur essendo all'opposizione e rappresentando un partito che in Parlamento ha il 4% dei seggi, continua a risultare in cima a molte classifiche di visibilità e Fdi risulta primo partito per tempo di parola al Tg2 e secondo al Tg1". (ANSA).