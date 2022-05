Pmi: Notariato-Unioncamere, condivisione su Registro imprese

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - "Favorire unità di comportamenti, dando indicazioni al Notariato e alle Camere di commercio in merito a una serie di procedure e istanze inerenti le comunicazioni societarie": ecco i nuovi orientamenti condivisi ieri dal presidente di Unioncamere, Andrea Prete, e dalla Presidente del Consiglio nazionale del Notariato, Valentina Rubertelli che, recita una nota, "valorizzano nuovamente la collaborazione e il lavoro congiunto avviato da tempo tra sistema camerale e notai per garantire standard di comportamento e modalità uniformi per il deposito degli atti societari presso gli uffici del Registro delle Imprese e per rendere ancora più affidabili i contenuti del Registro". I nuovi orientamenti riguardano in particolare le partecipazioni societarie nei casi di trasferimenti di azienda e di fusioni e il modello di procura-legittimazione al notaio per l'iscrizione di atti o fatti, si precisa. "La lunga e proficua collaborazione con il Notariato ha consentito nel tempo di individuare soluzioni capaci di venire incontro alle necessità delle imprese e dei professionisti, utilizzando al meglio quella straordinaria risorsa per la semplificazione amministrativa rappresentata dal digitale", sottolinea Prete. Per Rubertelli, "in uno scenario economico sempre più complesso, è necessario semplificare le procedure senza sacrificare il livello dei controlli di legalità preventiva a cura dei notai sugli atti societari. Il dialogo costante con Unioncamere ci consente di poter dare risposte certe volte a garantire la affidabilità dei registri commerciali e la conseguente competitività del Paese", si chiude la nota.

