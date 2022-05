Pensioni: Orlando, riprendere confronto con parti sociali

(ANSA) - SALERNO, 27 MAG - "C'è un tavolo che è stato avviato tra le parti sociali. Abbiamo già individuato alcuni primi interventi che sono stati recepiti dalla legge di bilancio in via transitoria. Credo che quella sia la strada che va ripresa.

Naturalmente, avevamo un'agenda definita che, purtroppo, è stata sconvolta dall'esplosione della guerra, ma credo che quei temi vadano comunque ripresi, messi in fila e a quei temi si debba dare una risposta". A dirlo, in merito al sistema pensionistico in Italia, il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando a margine dell'evento "Protagonisti! Le nuove generazioni italiane si raccontano", seminario in corso a Salerno. (ANSA).