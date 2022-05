Inps: nuove modalità gestione processo Isopensione

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Nuove modalità in arrivo per la gestione del processo di esodo verso la pensione a carico delle aziende con almeno 15 dipendenti (la cosiddetta Isopensione).

L'Inps con un messaggio appena pubblicato sul sito ha fatto sapere che il "Portale prestazioni atipiche", accessibile dal servizio "Prestazioni esodo dei fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione" è stato implementato per consentire all'ente esodante la presentazione delle domande di certificazione, la presentazione delle domande di calcolo dell'importo e la scelta dello strumento a garanzia delle prestazioni e della contribuzione ad essa correlata (fidejussione o pagamento in un'unica soluzione).

Per l'Isopensione, il sistema che prevede l'uscita anticipata del lavoratore a totale carico dell'impresa (compresi i contributi per il periodo di attesa dei requisiti per l'accesso alla pensione) è necessario un accordo tra azienda, Inps e sindacati. L'accordo deve indicare i dati identificativi del datore di lavoro, la data di sottoscrizione, la data di inizio e fine della validità e il numero massimo di lavoratori interessati. Il numero massimo di anni di anticipo della pensione è di quattro ma è stato esteso a sette per il periodo 2018-2023. (ANSA).