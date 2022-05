Fisco:M5s, ora cashback, easy tax e tutela incentivi edilizi

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - "Esprimiamo soddisfazione per l'accordo raggiunto sulla delega fiscale e ci auguriamo che si proceda celermente all'esame del testo in commissione, con successivo approdo in aula entro il termine previsto del 20 giugno. Non va dimenticato, tuttavia, che una riforma così importante è rimasta bloccata per due mesi senza ragioni sostanziali, come abbiamo spiegato a più riprese". Lo dichiarano in una nota Vita Martinciglio e Giovanni Currò, rispettivamente capogruppo e vicepresidente M5S della commissione Finanze alla Camera.

"A questo proposito - continuano - ricordiamo che anche sul catasto nulla è cambiato se non nella forma, dato che già il testo originario escludeva l'utilizzo delle nuove rendite a fini fiscali. In compenso, imprese, famiglie e professionisti hanno dovuto attendere più a lungo misure importanti come il cashback fiscale per le spese socio-sanitarie e l'easy tax, che consente a chi beneficia del regime forfettario di superare il limite dimensionale dei 65.000 euro di fatturato senza subire un eccessivo e improvviso aumento di imposte".

"Particolare menzione, infine, merita l'emendamento a firma mia e del collega Zanichelli, che impegna il Governo a tutelare il bene casa nella sua interezza, garantendo che il necessario riordino delle deduzioni e detrazioni Irpef conservi il sistema di spese fiscali che oggi ne stimolano il mercato: dalla ristrutturazione al miglioramento energetico. Ora che il centrodestra ha soddisfatto i suoi appetiti pre-elettorali si torni a lavorare senza sosta per portare a casa una riforma qualificante" concludono. (ANSA).