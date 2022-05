Fisco: verso ripresa lavori in commissione il 13 giugno

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - I lavori in commissione Finanze alla Camera sulla delega fiscale dovrebbero riprendere il 13 giugno.

E' quanto viene spiegato in ambienti parlamentari, riguardo l'iter del provvedimento, atteso in Aula il 20 giugno. Il calendario verrà stabilito martedì in un ufficio di presidenza della commissione: considerando che dal 2 al 12 giugno i lavori della Camera si interromperanno per le elezioni amministrative, la previsione è che la commissione Finanze torni a occuparsi della delega fiscale il 13. (ANSA).