Fisco: Guerra (Leu), ok accordo, ma non votiamo art.2 (2)

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Tra i punti contestati, spiega Guerra, c'è, "in primo luogo, quello di una progressività che colpisce ormai solo i redditi di dipendenti e pensionati, come ci confermano gli ultimi dati sulle dichiarazioni 2021 pubblicati dal Mef". E dunque, ribadisce, "su questo articolo, come avevamo già annunciato nell'incontro bilaterale informale che ha preceduto quello di maggioranza di ieri, Leu non può dare e non darà il suo assenso".

"Noi - aggiunge Guerra - abbiamo sempre cercato una mediazione, ottenendo ad esempio l'introduzione di precise indicazioni sul contrasto all'evasione, evitando che l'eventuale riduzione dell'Irap si scarichi sui lavoratori dipendenti e pensionati e ottenendo l'accoglimento del principio, per noi irrinunciabile, di equità orizzontale: a parità di reddito si deve pagare la stessa imposta, non importa se si tratti di reddito da lavoro dipendente, autonomo, di pensione o di redditi di capitali. Questo principio è però tradito dalla attuale formulazione dell'articolo 2", conclude. (ANSA).