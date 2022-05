Fisco: Fassina, non possiamo sostenere impianto iniquo

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - "La legge Delega per la cosidetta "Riforma fiscale" è una grande occasione persa. È di moda la chiacchiera indignata sulla disuguaglianza e sul lavoro povero.

Ma quando si deve correggere la regressività della tassazione dei redditi, quasi tutti si allineano a difesa di ingiustificabili trattamenti di favore. La gara è a sottrarre redditi da capitale dalle aliquote progressive. Invece di premiare il lavoro, si premiano le rendite. LeU non aveva votato per il documento conclusivo dei lavori della Commissione Finanze dal quale è derivato il Disegno di Legge Delega. Ha ragione Maria Cecilia Guerra, Sottosegretaria al Mef: non possiamo sostenere una soluzione che conferma un impianto iniquo. La verità è che gli unici redditi a non avere la flat tax oramai sono quelli in Irpef, ossia quelli da lavoro dipendente e da pensione". Lo afferma Stefano Fassina, deputato di Leu. (ANSA).