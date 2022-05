Fisco: Europa Verde, riequilibrio per redditi medio-bassi

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - "La grave crisi sociale ed economica sta portando milioni di famiglie nella fascia di povertà, come dice Istat. A Draghi chiediamo che nelle delega fiscale si liberino risorse a favore dei ceti medio-bassi e si faccia pagare a chi ha redditi alti". Così in una nota i co-portavoce Angelo Bonelli ed Eleonora Evi, che proseguono: "L'accordo raggiunto ieri dal governo sulla delega fiscale - proseguono - ha fatto emergere innumerevoli differenze nella maggioranza, con un centrodestra che continua a difendere i privilegi di pochi a scapito delle fasce più deboli. Non possiamo permettere che questa ingiustizia sociale si cristallizzi".

"Non è possibile - concludono Bonelli ed Evi - lasciare famiglie e imprese da sole in questo periodo di crisi economica e sociale senza precedenti". (ANSA).