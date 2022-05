Confindustria, sì all'unanimità a rinnovo squadra di Bonomi

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - L'assemblea privata di Confindustria ha approvato all'unanimità, a quanto si apprende, l'aggiornamento di metà mandato della squadra di presidenza di Carlo Bonomi. I tre nuovi vicepresidenti erano stati designati dal Consiglio Generale lo scorso 21 aprile (con 5 voti contrari su 148 votanti). La squadra di presidenza di Confindustria cambia quindi, per il secondo biennio del mandato di Carlo Bonomi, il 2022-2024, con tre avvicendamenti.

Le deleghe per ambiente, sostenibilità e cultura vanno a Katia Da Ros, a.d. nell'impresa di famiglia, la Irinox di Corbanese di Tarzo, leader di mercato per prodotti come i suoi abbattitori di temperatura o i quadri elettrici in acciaio. E' un passaggio di consegne tra industriali veneti, esce Maria Cristina Piovesana. La vicepresidenza con delega sui temi dell'economica del mare passa dal calabrese Natale Mazzuca al lucano Pasquale Lorusso, presidente della Bawer di Matera che realizza prodotti in acciaio, ad alta tecnologia e di innovazione, per automotive, medicale e allestimenti museali.

L'ex amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi, lascia la delega sui temi del digitale al vicepresidente di Cisco per il Sud Europa, Agostino Santoni.

Sono confermati tutti gli altri componenti della squadra al vertice di via dell'Astronomia: Barbara Beltrame con delega all'internazionalizzazione; Giovanni Brugnoli, con delega al capitale umano; Francesco De Santis, con delega alla ricerca e sviluppo; Maurizio Marchesini, con delega alle filiere e alle medie imprese; Alberto Marenghi, con delega all'organizzazione, allo sviluppo e al marketing associativo; Emanuele Orsini, con delega al credito, alla finanza e al fisco; Maurizio Stirpe, con delega al lavoro e alle relazioni industriali; ed i vicepresidenti di diritto: Giovanni Baroni, presidente della Piccola Industria; Riccardo Di Stefano, presidente dei Giovani Imprenditori; Vito Grassi, presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le politiche di coesione territoriale. (ANSA).