Confindustria, sì all'unanimità a rinnovo squadra di Bonomi (2)

(ANSA) - POTENZA, 27 MAG - Il presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma e il direttore generale, Giuseppe Carriero, in una nota diffusa dall'ufficio stampa, hanno espresso "viva soddisfazione per l'elezione di Pasquale Lorusso alla carica di vice presidente nazionale di Confindustria con delega all'Economia del Mare.

Secondo i dirigenti lucani di Confindustria, "la prestigiosa nomina premia le qualità e l'impegno associativo del past president di Confindustria Basilicata che entra così a far parte della squadra del Presidente Bonomi. Si rafforza ulteriormente il peso della confederazione lucana che, anche dopo la recente elezione di Antonio Braia a vice presidente della Piccola Industria, trova massima rappresentanza all'interno dei più importanti organi di Confindustria, rendendo sempre più autorevole la voce della nostra base associativa e le ragioni del Mezzogiorno e del nostro territorio". (ANSA).